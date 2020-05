Le secteur technologique a repris du poil de la bête. Alors que son taux d'activité moyen s'élevait à 56% début avril, il a fortement augmenté depuis lors pour atteindre 75%, ressort-il mardi d'une enquête de la fédération sectorielle Agoria. Désormais, plus qu'une personne sur cinq se trouve en chômage temporaire

Dans le détail, il apparait que pour l'ensemble de l'industrie technologique, le niveau d'activité est maintenant de 75%, contre 56,2% début avril et 50% durant la seconde moitié de mars. Concernant les TIC, le niveau d'activité approche les 90%, après être tombé à 75% le mois précédent, mais "le télétravail y occupe une grande place", souligne Agoria.

Du côté des branches industrielles, la reprise est la plus prononcée dans le secteur automobile, où l'activité se situe aujourd'hui à environ 67% contre à peine 7% début avril. Volvo Cars tourne aujourd'hui à 100%. Quant aux constructeurs DAF, Audi, Van Hool et Volvo Group, ils relancent la production progressivement.

Les entreprises de technologie de la construction ont également boosté sensiblement leurs activités jusqu'à 72%.

La reprise s'effectue plus progressivement dans les entreprises actives dans les produits, techniques et services pour l'installation, l'entretien et l'exploitation de bâtiments, infrastructures et industries. "Cela est dû aux restrictions appliquées à l'accès aux sites et aux chantiers, à la disponibilité des travailleurs et au report des travaux de maintenance chez les clients", enchaîne la fédération.

Enfin, dans le secteur de l'aéronautique et de l'aérospatiale, la reprise est moins prononcée et le niveau d'activité reste bloqué à 40%. Différents facteurs ont pour effet de limiter le niveau d'activité, parmi les lesquels: une demande insuffisante, le respect de la distanciation sociale, l'approvisionnement en matières premières et en pièces, la disponibilité des travailleurs et des équipements de protection qui pose parfois problème. Agoria précise que l'augmentation du niveau d'activité entraîne une forte baisse du nombre de travailleurs en chômage temporaire: "Ce nombre tombe à 19%. Comme nous sommes cependant encore loin des 100% d'activité, le chômage temporaire demeure une mesure de soutien importante pour faire face aux conséquences financières et sociales de la crise coronavirus".

Par ailleurs, l'enquête s'est aussi intéressée aux perspectives pour le 2e semestre. "Le niveau d'activité a fortement augmenté en mai, mais reste quand même en deçà de la normale et sous le niveau nécessaire à une situation durable (...) Il faut s'attendre à ce que le coronavirus complique l'accès aux clients et perturbe les relations commerciales tant en Belgique qu'à l'étranger". Et Agoria de conclure: "Si la crise du coronavirus devait s'éterniser, les entreprises seront sans doute obligées de réduire leurs effectifs. Jusqu'ici, seule une petite minorité (9%) envisage de licencier des collaborateurs fixes."

L'enquête a été réalisée par téléphone entre le 5 et le 8 mai auprès d'un échantillon représentatif de 335 entreprises technologiques, occupant ensemble quelque 92.000 travailleurs.

