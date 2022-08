Le secteur des jeux vidéo en Belgique a connu une nouvelle progression de l'ordre de 4% en 2021, portant le nombre d'entreprises actives dans le domaine à 110.

C'est ce qu'a annoncé mercredi l'organisation faîtière Video Games Federation Belgium (VGFB) en marge du salon international Gamescom de Cologne (24-26 août), où un stand met à l'honneur le savoir-faire des Belges dans le domaine.

Le secteur comptait ainsi 26 sociétés de plus qu'en 2020 et a engrangé 88 millions d'euros l'année passée (contre 82 millions en 2020).

Au total, 935 équivalents temps plein oeuvrent au développement de jeux vidéo dans notre pays, contre 825 en 2020. Un secteur dynamique dont la valeur totale s'élevait à 600 millions d'euros en 2021.

"Le chiffre d'affaires du secteur est en augmentation, des emplois et des entreprises sont créés. Cependant, en comparaison avec les pays voisins et le marché mondial, la Belgique reste toutefois dans le bas du classement", explique David Verbuggen, directeur de la fédération belge des jeux vidéo. "Nous attendons avec impatience le 1er janvier 2023, date à laquelle le tax-shelter pour les jeux vidéo sera d'application en Belgique pour notre secteur."

Si les consoles restent le support le plus populaire auprès des joueurs (59%), le smartphone occupe désormais la deuxième place du classement (50%), devant les tablettes (36%) et les ordinateurs (35%). Signe de cette popularité grandissante des jeux sur mobile, 147 millions de téléchargements de jeux pour smartphones ont été enregistrés en Belgique en 2021. Pokémon Go est le jeu mobile le plus populaire, devant d'autres titres bien connus comme Candy Crush Saga.

Du côté des jeux pour ordinateurs et consoles, le sport reste une valeur sûre puisque FIFA 22 occupe la première place du classement, suivi, en troisième position, par son prédécesseur FIFA 21.

Parmi les consoles de jeux, c'est Nintendo qui occupe le haut du classement avec sa Nintendo Switch, suivie de la Playstation 5, de la Nitendo Switch Lite, de la Xbox Series et de Oculus Quest 2

La Video Games Federation Belgium (VGFB) a également analysé les habitudes de jeu des Belges et révèle que les joueurs du plat pays accordent en moyenne moins de temps hebdomadaire aux jeux vidéo que les joueurs européens. En effet, 43% des joueurs belges consacrent trois à six heures par semaine à ce loisir alors que la moyenne européenne se situe autour de 9 heures de jeu par semaine.

L'analyse révèle également que 84% des parents belges recherchent des informations au sujet des jeux auxquels jouent leurs enfants. Paradoxalement, seuls 53% des parents interrogés confient connaître le système de classification PEGI utilisé en Europe afin d'indiquer l'âge recommandé pour jouer à un jeu (déterminé selon différents critères tels que la violence représentée, le langage employé,...).

Malgré ce dernier point, 79% des parents estiment avoir un contrôle suffisant sur la consommation en jeux vidéo de leurs enfants et la majorité d'entre-eux définissent des temps de jeu.

"Les résultats de cette étude montrent qu'il n'y a pas lieu de paniquer au sujet des jeux vidéos", estime David Verbruggen, General Manager de la VGFB. Un site internet, jouezmalin.be, permet aux personnes ayant des enfants sous leur responsabilité d'en apprendre plus sur l'univers du jeu vidéo et de découvrir les différentes méthodes permettant de garantir une pratique saine de ce mode de divertissement (contrôle parental, recommandations d'usage,...).

Cette étude, première de ce genre réalisée par la Video Games Federation Belgium, a été menée fin 2021 auprès de 1.100 parents et tuteurs d'enfants âgés de 4 à 17 ans.

