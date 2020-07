Le plus important salon technologique au monde, le Consumer Electronics Show (CES), ne sera organisé qu'en ligne l'année prochaine. Généralement, ce salon attire des milliers d'entreprises qui, elles-mêmes, présentent leurs produits à des centaines de milliers de visiteurs en plusieurs endroits de Las Vegas. Mais le coronavirus en a décidé autrement.

"Il n'est tout simplement pas possible de réunir de manière sécurisée autant de personnes à la fois à Las Vegas pour y faire des affaires en direct", ont annoncé les organisateurs. L'édition virtuelle du CES aura lieu du 6 au 9 janvier 2021. Ces derniers mois, les organisateurs avaient pourtant encore affirmé que le salon se tiendrait comme d'habitude l'année prochaine, mais ils viennent donc de revenir sur leur décision. En 2022, il devrait y avoir de nouveau un salon physique à Las Vegas.Le CES aura lieu comme d'habitude début janvier. L'édition précédente s'était déroulée juste avant la propagation mondiale du coronavirus. Elle était placée sous le signe de la ville du futur intégrant l'internet 5G, les voitures volantes et l'intelligence artificielle. Le CES a été organisé pour la première fois en 1967. Parmi les technologies bien connues qui y ont déjà été dévoilées, citons le vidéo recorder, le lecteur CD, le téléviseur HD, la Xbox et le DVD Blu-Ray.