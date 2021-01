Lors de l'édition virtuelle du salon électronique CES, le géant technologique Samsung a laissé entrevoir Bot Handy, un robot qui vous aide dans les tâches ménagères quotidiennes. Vous en avez assez de remplir et de vider le lave-vaisselle? La suite de cet article va alors certainement vous intéresser!

Il va de soi que Samsung présente au CES 2021 de nouveaux téléviseurs, lave-linge et frigidaires. Mais chez le géant technologique sud-coréen, l'attention est plutôt accordée cette fois surtout à Bot Care et à Bot Handy: deux robots destinés à faciliter grandement la vie à la maison.

Réunions virtuelles

Bot Care ne peut être mieux décrit que comme un assistant vocal en forme de robot. Il vous tient compagnie, lorsque vous travaillez à domicile, et vous fait savoir si vous passez trop de temps devant votre écran en vous proposant une brève pause, voire quelques exercices de stretching. Bot Care tient aussi à jour votre agenda de réunions virtuelles et embarque tout le hardware requis (un écran rabattable, une caméra, un micro) pour assister auxdites réunions.

Bot Handy va encore plus loin. Grâce à son bras robotisé comparable à celui d'un homme, il pourra littéralement vous aider dans le ménage. Dans une vidéo présentée par Samsung, on voit comment Bot Handy remplit le lave-vaisselle, dépose un essuie-main sale dans la manne à linge, range les courses, dresse la table, voire sert un verre de vin sans renverser! Grâce à l'intelligence artificielle, le robot peut identifier, saisir et utiliser des tas d'objets.

Spoiler alert: Bot Care et Bot Handy ne sont provisoirement pas encore en vente car ils se trouvent encore en phase de développement.

Vu au CES Le Consumer Electronics Show est l'un des plus importants salons technologiques au monde et un véritable paradis pour les amateurs de gadgets et autres produits électroniques. L'événement est organisé chaque année en janvier à Las Vegas, mais de manière virtuelle cette fois au moyen de toute une série de conférences de presse et de présentations de produits en ligne. Data News suit pour vous toute l'actualité en provenance de la ville du jeu.

