Centralpoint, l'entreprise fusionnée d'Infotheek, Centralpoint.nl et Scholten Awater déménage sa filiale belge de Rotselaar vers Aarschot. Elle entend tripler de volume en l'espace de trois ans dans notre pays.

En choisissant ce nouvel emplacement, l'entreprise souhaite disposer de suffisamment d'espace pour croître et ce, tant de manière organique que via des rachats. Actuellement, la filiale belge occupe 32 personnes, principalement au niveau marketing et vente.

Centralpoint est l'entreprise fusionnée d'Infotheek, Centralpoint.nl et Scholten Awater, qui forment ensemble les principaux distributeurs aux Pays-Bas, et dont les deux premiers étaient aussi actifs en Belgique avec des bureaux à Malines et à Hasselt.

L'entreprise fusionnée est donc opérationnelle depuis 2011 dans notre pays et depuis 2018 au départ de Rotselaar, mais le fait est que cet emplacement était devenu trop petit. Il en résulte que CentralPoint ouvre à présent son siège belge à Aarschot. Pour cette année, l'entreprise mise sur un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros en Belgique, alors que pour l'ensemble du Benelux, il est question de 700 millions d'euros.

Centralpoint se focalise sur les 'appareils, centres de données et réseaux, sur les logiciels et la sécurité, ainsi que sur les services. Récemment, elle y a aussi ajouté l'après-vente consistant en la réparation et le remplacement d'appareils en panne, en la solution de problèmes dans les centres de données, de même qu'en des services logistiques aux clients. Elle cible tant le secteur commercial que public, des entreprises d'une seule personne jusqu'aux PME, voire le marché professionnel.