Apple a retiré VK, le réseau social le plus populaire de Russie, de l'App Store. Il en résulte que l'appli ne peut plus être téléchargée sur les iPhone.

VKontakte, en abrégé VK, est comparable à Facebook, mais incorpore aussi le service de messagerie mail.ru, VK Music et la plate-forme de petites annonces Youla. Il n'y a actuellement aucune raison formelle pour laquelle l'appli a été exclue de l'App Store, même si on peut penser que cela est dû à l'invasion russe de l'Ukraine et à ses conséquences. C'est ainsi que des sites tels Instagram, Facebook et Twitter ont entre-temps été bloqués en Russie et qu'Apple ne vend plus d'iPhone dans ce pays.

The Verge a appris qu'il n'y a pas que l'appli en question qui a été supprimée de l'App Store, mais que les comptes développeurs de VK ont aussi été suspendus. Assez étonnamment, l'appli est encore et toujours présente dans Google Play. A l'agence de presse russe Interfax, VK déclare vouloir néanmoins poursuivre le développement de l'appli iOS.

Dans un communiqué, VK confirme la nouvelle. Les Russes qui disposent aujourd'hui déjà de l'appli, pourront toujours l'utiliser, mais la télécharger de nouveau ne sera plus possible. VK s'attend à ce que l'appli continue de fonctionner, mais n'ose pas exclure des problèmes au niveau des paiements ou des notifications Et d'ajouter que d'importantes mises à jour ont récemment encore été exécutées, et que l'appli peut donc en principe tenir le coup encore un certain temps.

