Ces six prochaines années, le réseau sanitaire Emmaüs s'associera à Simac pour la modernisation et la maintenance de ses infrastructures réseautique, sécuritaire et collaborative.

Le contrat-cadre porte sur les 24 sites d'Emmaüs et les sept mille personnes qui y travaillent.

Simac se chargera notamment du support d'exploitation, incluant le contrôle actif des composants critiques et la réaction aux incidents. Il est aussi prévu un projet pour lequel Simac se chargera de la pré-étude, de la mise en oeuvre et du design. L'entreprise sera aussi responsable des achats de matériel ICT et dispensera des conseils pour les solutions adéquates.

"En attribuant ce contrat, nous avons évidemment tenu compte d'un prix correct", déclare la CIO d'Emmaüs, Conny Huysmans. "Mais nous recherchions surtout un partenaire qui soit proactif, qui réfléchisse avec nous et qui adapte les solutions à notre situation. Un partenaire qui applique en outre une approche pragmatique et qui communique bien."

De plus, les relations de Simac avec des partenaires comme Cisco et Fortinet ont aussi joué un rôle, de même que le fait que l'entreprise dispose d'un helpdesk néerlandophone. "Nous recherchions un fournisseur de services capable, pour chaque rénovation importante, de solliciter divers sous-traitants et de les évaluer face à la concurrence", explique Huysmans. "Voilà qui permettra de trouver la meilleure solution pour Emmaüs."

