La firme malinoise Elmos met la main sur Target Recruitment et Teknik Recruitment. Toutes trois se focalisent sur des profils permanents et temporaires dans le secteur technologique.

Elmos existe depuis 1997 et est actuellement dirigée par Liesbeth Debruyn. L'entreprise fournit des consultants IT en services de management, en services de développement et en services d'infrastructure notamment et a connu ces trois dernières années une croissance organique supérieure à dix pour cent. Elle entend à présent accroître son empreinte dans le paysage IT belge en effectuant deux rachats.

Target Recruitment se concentre sur les profils IT tant pour un positionnement permanent que pour la consultance IT. Quant à Teknik Recruitment, elle s'intéresse surtout à la sélection et à l'engagement sur le marché de l'ingénierie.

Les deux entreprises rachetées continueront d'opérer sous leurs propres appellation et marque et conserveront aussi leurs activités quotidiennes. Les douze collaborateurs actifs dans ces deux entreprises rejoindront cependant le siège central d'Elmos à Malines.

Elmos existe depuis 1997 et est actuellement dirigée par Liesbeth Debruyn. L'entreprise fournit des consultants IT en services de management, en services de développement et en services d'infrastructure notamment et a connu ces trois dernières années une croissance organique supérieure à dix pour cent. Elle entend à présent accroître son empreinte dans le paysage IT belge en effectuant deux rachats.Target Recruitment se concentre sur les profils IT tant pour un positionnement permanent que pour la consultance IT. Quant à Teknik Recruitment, elle s'intéresse surtout à la sélection et à l'engagement sur le marché de l'ingénierie.Les deux entreprises rachetées continueront d'opérer sous leurs propres appellation et marque et conserveront aussi leurs activités quotidiennes. Les douze collaborateurs actifs dans ces deux entreprises rejoindront cependant le siège central d'Elmos à Malines.