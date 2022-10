Swappie, un spécialiste dans l'achat et la vente d'iPhone reconditionnés, vient de redonner une seconde vie à un millionième appareil. L'entreprise finlandaise envisage encore un solide potentiel de croissance sur ce marché. Selon les données publiées par l'Union européenne, seuls quinze pour cent des anciens téléphones sont effet recyclés et réparés.

Swappie a été fondée en 2016 à Helsinki en tant qu'entreprise de quatre personnes. Aujourd'hui, elle est active dans divers pays européen avec plus de mille employés. 'En l'espace de six ans, nous avons enregistré une énorme croissance', explique Gregory Coffiner, country manager Benelux. 'Le modèle commercial que nous avons mis au point, a démontré que l'entreprise est très évolutive. Ce faisant, nous pouvons faire face à la demande croissante d'appareils reconditionnés.'

Très rentable

D'une récente enquête réalisée par Counterpoint Research, il ressort que le marché mondial des smartphones reconditionnés a progressé plus de trois fois plus rapidement que celui des nouveaux appareils. C'est ainsi qu'au niveau mondial, quinze pour cent de téléphones reconditionnés en plus ont été vendus qu'il y a un an. On s'attend à ce que le marché croisse encore de plus de dix pour cent par an au cours de la décennie en cours. Les chercheurs affirment que la popularité croissante des téléphones de seconde main 'est non seulement due à leur prix inférieur, mais aussi à la prise de conscience écologique toujours plus grande chez le consommateur et les associations de consommateurs.

Cette tendance fait l'affaire de Swappie. Plus tôt cette année, le reconditionneur finnois a ainsi été désigné 'entreprise européenne à la plus forte croissance' par le Financial Times. Selon le classement établi par le journal britannique, Swappie a enregistré entre 2017 et 2020 une croissance totale de son chiffre d'affaires, qui était de 98 millions d'euros en 2020, de quasiment cinq cents pour cent.

Phase de financement

Cette année, l'entreprise a en outre levé 108 millions d'euros dans le cadre d'une phase de financement de série C. A l'entendre, la scale-up va utiliser cette injection financière en vue 'de renforcer son expansion européenne et d'accélérer la croissance de ses smartphones reconditionnés dans leur ensemble'.

Pour soutenir cette progression, Swappie est depuis le mois de février devenue membre de Right to Repair. Cette association composée d'organisations de seize pays plaide pour l'élaboration d'une loi européenne donnant aux consommateurs le droit de réparer eux-mêmes leurs produits à la consommation, dont les smartphones.

