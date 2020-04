Au bout d'un peu plus de trois mois, Cegeka en a terminé avec le rachat de KPN Consulting et devient ainsi aussi grande aux Pays-Bas qu'en Belgique.

Le rachat a reçu le feu vert tant des deux conseils d'administration que de la Nederlandse Autoriteit Consument & Markt. KPN Consulting opèrera sous l'appellation Cegeka. Sa filiale Call2 conservera, elle, son nom et son mode de fonctionnement.

Cegeka, qui avait annoncé ce rachat en décembre, met ainsi la main sur des bureaux situés à Zoetemeer, Groningen et Apeldoorn. L'entreprise disposait déjà de filiales à Veenendaal et Eindhoven. L'extension permet par conséquent à Cegeka de couvrir une plus importante zone géographique.

"En renforçant notre gamme et en nous étendant géographiquement, nous pourrons encore mieux répondre à notre désir de nous rapprocher davantage de notre clientèle", déclare Karim Henkens, Managing Director Cegeka Nederland. "Il s'agit là en outre d'un pas crucial vers la matérialisation de nos ambitions: nous voulons faire partie du top néerlandais avec un solide ancrage local comme point de départ stratégique."

KPN Consulting occupe actuellement 750 personnes fixes plus 250 autres sur une base contractuelle. Compte non tenu de ces 250 personnes, Cegeka possède désormais 1.200 collaborateurs aux Pays-Bas et plus de six mille dans toute l'Europe.

