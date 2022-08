La firme de sécurité Barracuda appartient désormais définitivement à KKR, alors qu'elle était aux mains de Thoma Bravo ces quatre dernières années.

'Nous sommes parés pour réaliser notre prochaine phase de croissance conjointement avec KKR et nous allons continuer d'investir dans notre personnel et dans notre gamme de produits en vue de proposer des solutions innovantes en cybersécurité à nos clients et partenaires', déclare Hatem Naguib, CEO de Barracuda depuis l'année dernière. 'Nous sommes reconnaissants à l'égard de Thoma Bravo pour son précieux support stratégique et opérationnel au cours des quatre années écoulées.'

A l'entendre, Barracuda possède plus de deux cent mille clients dans le monde. En 2017, Thoma Bravo avait versé 1,6 milliard de dollars pour acquérir l'entreprise. On ignore cependant le montant payé par KKR pour la racheter maintenant.

'Nous sommes parés pour réaliser notre prochaine phase de croissance conjointement avec KKR et nous allons continuer d'investir dans notre personnel et dans notre gamme de produits en vue de proposer des solutions innovantes en cybersécurité à nos clients et partenaires', déclare Hatem Naguib, CEO de Barracuda depuis l'année dernière. 'Nous sommes reconnaissants à l'égard de Thoma Bravo pour son précieux support stratégique et opérationnel au cours des quatre années écoulées.'A l'entendre, Barracuda possède plus de deux cent mille clients dans le monde. En 2017, Thoma Bravo avait versé 1,6 milliard de dollars pour acquérir l'entreprise. On ignore cependant le montant payé par KKR pour la racheter maintenant.