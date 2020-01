Le smartphone à clapet avec écran pliable que préparerait Samsung, aurait été baptisé Galaxy Z Flip. Voilà du moins ce que prétend le compte Twitter Ice universe, qui avait dans le passé déjà révélé pas mal d'informations fiables.

Il est quasiment certain que lors du Mobile World Congress de Barcelone, Samsung présentera fin février un nouveau smartphone pliable. Les spéculations vont encore bon train à propos de son design, tout comme au sujet de son appellation. Des rumeurs faisaient précédemment surtout état de Fold 2 et de Bloom, mais selon la personne à l'initiative du compte Twitter Ice universe, il s'agirait donc du Samsung Galaxy Z Flip.

On ne sait pas encore grand-chose du nouvel appareil. On soupçonne que pour son deuxième appareil pliable, Samsung reprendra le concept à clapet du Motorola RAZR. Il s'agirait donc d'un appareil se fermant dans le sens de la longueur. Dans cette forme, il ne s'agit pas tant d'accroître la surface de l'écran, mais plutôt de concevoir un téléphone ultracompact (en mode fermé) disposant néanmoins de tous les gadgets d'un smartphone haut de gamme moderne.

Il est probable que durant le MWC, Samsung présentera également son prochain produit-phare. L'appellation de ce successeur du Galaxy S10 n'est pas encore officiellement connue, mais selon des initiés, il porterait le nom Galaxy S20.

