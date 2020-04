La prochaine version d'iOS permettrait d'expérimenter des applis, avant de les télécharger. Voilà ce qu'on peut déduire du code d'iOS 14.

Cette possible nouvelle fonction est rapportée par 9to5Mac. Il s'agirait d'une possibilité intégrant un code, mais qui ne serait pas forcément et réellement lancée dans la prochaine version du système d'exploitation mobile.

La nouvelle API, appelée Clips, fonctionnerait avec un code QR et permettrait aux utilisateurs de scanner le code d'une appli pour tester cette dernière, sans devoir la télécharger directement. Il s'agirait donc d'une sorte de démo destinée à convaincre ou non les utilisateurs de télécharger des applis (payantes).

Android dispose depuis 2018 déjà d'une fonction similaire, Slices, qui est actuellement à peine utilisée. L'API d'Apple serait testée pour l'instant par Yelp, Sony et YouTube notamment.

