L'intervention volontaire de Telenet dans la procédure visant à interdire à Nethys de vendre Voo à Providence retarde le procès d'un mois, rapporte vendredi L'Echo. L'affaire devrait être plaidée au début du mois de juin, tandis que la vente est toujours prévue pour le 30 de ce même mois.

Le procès portant sur la suspension de la vente de Voo au fonds américain Providence aurait dû se tenir au début du mois de mai devant le tribunal de l'entreprise de Liège. En février, l'opérateur Orange a intenté une action en suspension de la vente de Voo au fonds Providence. Orange, candidat évincé du processus de vente, était alors seul mais a depuis été rejoint Telenet. L'opérateur flamand avait remis une offre indicative pour Voo, "en dehors du processus et en ne respectant pas toutes les conditions imposées par l'ancienne direction de Nethys", rappelle L'Echo.

"En réalité, l'intervention de Telenet dans cette procédure se fait à titre conservatoire", indique le quotidien. Ce qui revient à dire que l'opérateur tient essentiellement à faire valoir ses droits au cas où la vente serait bel et bien cassée et si une nouvelle mise en concurrence devait être relancée.

L'intervention volontaire de Telenet a poussé les différentes parties à demander de nouveaux délais pour conclure. Pour mémoire, Orange demande à la juge d'interdire à Nethys de se défaire des actions de Voo sous peine d'une astreinte de 150 millions d'euros.

