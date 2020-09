Le prix Nokia Bell, qui est décerné chaque année à des doctorats originaux en ICT, est attribué cette année à Kasper Van Gasse.

Le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek flamand récompense Van Gasse pour sa recherche appelée 'Heterogeneous silicon photonics for 5G and beyond' effectuée au sein du Photonics Research Group, un groupe de recherche imec à l'UGent.

Son travail porte sur la conception de puces optiques et photoniques pour réseaux 5G. "Ma recherche cible le développement de circuits optiques intégrés pour réseaux 5G", explique Van Gasse dans un communiqué. "J'essaie de mettre au point de nouvelles puces optiques utilisant la technologique CMOS existante, afin de réaliser les réseaux sans fil du futur. Actuellement, ces puces photoniques au silicium, qui sont aussi développées chez imec, sont déjà utilisées par Intel, Facebook et Cisco dans leurs centres de données. Par cette recherche menée conjointement avec le professeur Gunther Roelkens et Johan Bauwelinck, nous tentons à présent aussi d'accélérer des réseaux sans fil en recourant à des puces photoniques au silicium."

L'événement Nokia Bell Scientific Award est organisé par le Fonds Wegenschappelijk Onderzoek, conjointement avec le Fonds de la Recherche Scientifique, avec le soutien de Nokia Bell Labs. L'objectif est de stimuler la recherche dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.

Le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek flamand récompense Van Gasse pour sa recherche appelée 'Heterogeneous silicon photonics for 5G and beyond' effectuée au sein du Photonics Research Group, un groupe de recherche imec à l'UGent.Son travail porte sur la conception de puces optiques et photoniques pour réseaux 5G. "Ma recherche cible le développement de circuits optiques intégrés pour réseaux 5G", explique Van Gasse dans un communiqué. "J'essaie de mettre au point de nouvelles puces optiques utilisant la technologique CMOS existante, afin de réaliser les réseaux sans fil du futur. Actuellement, ces puces photoniques au silicium, qui sont aussi développées chez imec, sont déjà utilisées par Intel, Facebook et Cisco dans leurs centres de données. Par cette recherche menée conjointement avec le professeur Gunther Roelkens et Johan Bauwelinck, nous tentons à présent aussi d'accélérer des réseaux sans fil en recourant à des puces photoniques au silicium."L'événement Nokia Bell Scientific Award est organisé par le Fonds Wegenschappelijk Onderzoek, conjointement avec le Fonds de la Recherche Scientifique, avec le soutien de Nokia Bell Labs. L'objectif est de stimuler la recherche dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.