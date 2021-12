Le premier SMS de l'histoire, transmis par l'opérateur britannique Vodafone le 3 décembre 1992, va être mis aux enchères mardi sous forme de NFT, ces biens numériques certifiés qui bouleversent le marché de la culture, lors d'une vente organisée par la maison Aguttes en France.

Reçu à l'époque par Richard Jarvis, collaborateur de Vodafone, lors des fêtes de Noël, le SMS est composé de 15 caractères pour dire "Merry Christmas" (Joyeux Noël). Le futur acheteur, qui pourra effectuer son paiement en cryptomonnaie, deviendra le propriétaire exclusif d'une réplique numérique et unique du protocole de communication original qui a transmis le premier SMS au monde. L'opérateur Vodafone a indiqué qu'il reversera le produit de la vente au HCR, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Quasiment inconnus il y a encore un an, les NFT se présentent comme un certificat d'authenticité pour un objet, virtuel ou réel, fondé sur la technologie "blockchain", un système inviolable qui authentifie aussi les transactions d'échanges de cryptomonnaies. Un NFT est unique et ne peut pas être échangé contre un équivalent, d'où son nom: "Non-Fungible Token", qui signifie "jeton non fongible" en français.

Ils représentent pour certains la nouvelle poule aux oeufs d'or du marché de l'art contemporain et sont devenus en quelques mois des incontournables des maisons d'enchères, atteignant des prix de plusieurs millions de dollars -- le record revenant à une oeuvre entièrement numérique de l'artiste américain Beeple avec 69,3 millions en mars chez Christie's.

Reçu à l'époque par Richard Jarvis, collaborateur de Vodafone, lors des fêtes de Noël, le SMS est composé de 15 caractères pour dire "Merry Christmas" (Joyeux Noël). Le futur acheteur, qui pourra effectuer son paiement en cryptomonnaie, deviendra le propriétaire exclusif d'une réplique numérique et unique du protocole de communication original qui a transmis le premier SMS au monde. L'opérateur Vodafone a indiqué qu'il reversera le produit de la vente au HCR, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés.Quasiment inconnus il y a encore un an, les NFT se présentent comme un certificat d'authenticité pour un objet, virtuel ou réel, fondé sur la technologie "blockchain", un système inviolable qui authentifie aussi les transactions d'échanges de cryptomonnaies. Un NFT est unique et ne peut pas être échangé contre un équivalent, d'où son nom: "Non-Fungible Token", qui signifie "jeton non fongible" en français.Ils représentent pour certains la nouvelle poule aux oeufs d'or du marché de l'art contemporain et sont devenus en quelques mois des incontournables des maisons d'enchères, atteignant des prix de plusieurs millions de dollars -- le record revenant à une oeuvre entièrement numérique de l'artiste américain Beeple avec 69,3 millions en mars chez Christie's.