Selon une rumeur insistante, Apple mettrait actuellement la dernière main à son premier casque de réalité mixte. L'agence de presse américaine Bloomberg signale que l'appareil sera surtout destiné aux jeux, aux médias et à la communication.

Le casque d'Apple exploiterait tant l'AR (réalité augmentée) que la VR, ce qui ferait du gadget un casque à réalité mixte. Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, un spécialiste d'Apple, explique dans sa récente lettre de nouvelles Power On ce que les utilisateurs du casque peuvent en attendre. Dans le passé, Gurman avait déjà marqué pas mal de points, lorsqu'il est question de futurs produits d'Apple.

'Les jeux seront sans aucun doute l'un des fers de lance du nouveau casque au vu de la présence de plusieurs processeurs, d'un ventilateur, de mini-écrans à résolution extrêmement élevée, et de l'App Store d'Apple (offrant un large éventail de jeux, ndlr)', affirme Gurman. Il pense qu'Apple positionnera l'appareil comme le casque rêvé pour les développeurs de jeux. 'De plus, je m'attends à ce qu'Apple collabore avec des partenaires de médias, afin de créer du contenu visionnable en VR. Pour ce qui est de la communication, on peut tabler sur des expériences à la VR FaceTime, annonciatrices d'un nouveau zoom.'

Au fil du temps, davantage de détails sortent à propos du tout prochain casque d'Apple. Parmi les principales rumeurs - qui ne manquent donc pas -, on citera deux processeurs principaux, deux mini-écrans 4K microLED, l'eye-tracking (oculométrie) et la connectivité WiFi 6E. Des demandes de brevets indiquent en outre que le casque offre une 'fonction de vision transparente', ce qui amène à penser qu'en plus de la VR, l'AR (réalité augmentée) sera aussi supportée.

Les initiés s'attendent à ce que le gadget soit mis en production mi-2022 et soit disponible pour les prochaines fêtes de fin d'année.

