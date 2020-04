L'Explorateur ('File Explorer') bien connu dans Windows 10 supportera bientôt aussi les fichiers Linux. La petite icône sera celle de Tux: la mascotte de Linux.

Durant les décennies précédentes, tel n'était pas le cas, mais aujourd'hui, on apprend que Microsoft n'est plus opposée au système d'exploitation Linux à base open source. L'année dernière déjà, Microsoft avait ainsi annoncé qu'elle allait prévoir un noyau Linux à part entière dans Windows 10 et à présent, il est manifeste aussi que les systèmes de fichiers Linux seront entièrement intégrés à l'Explorateur Windows.

L'intégration sera expérimentée par Microsoft dans la toute nouvelle version de Windows 10 pour testeurs, selon le site The Verge. La mascotte bien connue de Linux - le pingouin appelé Tux - va ainsi apparaître pour la première fois dans l'Explorateur Windows. Un clic sur Tux fera en sorte que l'utilisateur ait aussitôt accès au système de fichiers des distributions Linux qu'il a installées dans Windows 10. Jusqu'avant cette version, l'utilisateur devait naviguer manuellement dans Windows 10 vers un pad UNC ('Universal Naming Convention') pour ensuite accéder aux fichiers Linux de WSL ('Windows Subsystem for Linux').

C'est du reste ce Windows Subsystem qui a été étendu progressivement par Microsoft et qui devrait finalement déboucher sur le noyau Linux complet promis. Précédemment, l'entreprise avait également introduit une nouvelle 'Windows Terminal command line interface' pour les développeurs, sans parler de l'intégration 'bash shell' pour le développement de Linux. Des noms Linux aussi connus qu'Ubuntu, SUSE Linux et Fedora se retrouvent entre-temps aussi dans le Windows Store.

Microsoft compte à présent sur le feedback des testeurs, avant d'en terminer avec l'intégration de Linux dans l'Explorateur Windows. Ce n'est qu'alors que l'intégration pourra être exécutée dans une mise à jour ultérieure de Windows 10 pour tous les utilisateurs.

