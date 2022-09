Microsoft a temporairement interrompu le déploiement de sa vaste mise à jour pour Windows 11 (22H2) sur certains appareils tournant sur un processeur Intel. Le pilote son d'Intel risque en effet de générer un écran bleu de la mort (BSOD).

La semaine dernière, Microsoft avait présenté sa mise à jour pour Windows 11, qui sera dans les semaines à venir proposée progressivement aux utilisateurs. Mais dans le cas de certains systèmes Intel, il est possible qu'il faille patienter encore un peu. Microsoft prévient en effet que les systèmes embarquant des pilotes audio Intel Smart Sound Technology (SST) risquent de se planter par la mise à jour. Il s'agirait surtout de PC équipés d'un Intel Gen Core de la 11ème génération.

Mise à jour manuelle

Les utilisateurs expérimentés pourront eux-mêmes résoudre le problème en actualisant manuellement le pilote son. Le problème concerne les versions 10.29.0.5152 ou 10.30.0.5152 du pilote portant le nom de fichier IntcAudioBus.sys. Tout utilisateur capable de mettre à niveau vers la version 10.30.00.5714 et supérieure ou vers la version 10.29.00.5714 et supérieure devrait ensuite pouvoir installer la mise à jour, même si elle peut lui être proposée de nouveau au bout de quelques jours.

La semaine dernière, Microsoft avait présenté sa mise à jour pour Windows 11, qui sera dans les semaines à venir proposée progressivement aux utilisateurs. Mais dans le cas de certains systèmes Intel, il est possible qu'il faille patienter encore un peu. Microsoft prévient en effet que les systèmes embarquant des pilotes audio Intel Smart Sound Technology (SST) risquent de se planter par la mise à jour. Il s'agirait surtout de PC équipés d'un Intel Gen Core de la 11ème génération.Les utilisateurs expérimentés pourront eux-mêmes résoudre le problème en actualisant manuellement le pilote son. Le problème concerne les versions 10.29.0.5152 ou 10.30.0.5152 du pilote portant le nom de fichier IntcAudioBus.sys. Tout utilisateur capable de mettre à niveau vers la version 10.30.00.5714 et supérieure ou vers la version 10.29.00.5714 et supérieure devrait ensuite pouvoir installer la mise à jour, même si elle peut lui être proposée de nouveau au bout de quelques jours.