Une partie du personnel de Canon Belgium à Diegem arrêtera le travail jeudi, selon le secrétaire d'ACV Puls, Kris Vanden Bossche ce mardi. Motif de cette action de grève? Des problèmes récurrents à propos des négociations salariales.

Les problèmes datent de 2016 déjà, selon Vanden Bossche: 'L'employeur ne tient pas ses promesses quant au budget à fixer. En 2014 , une CCT avait été convenue, prévoyant que le budget des salaires devait être revu chaque année. Cela s'est passé pendant deux ans, puis plus rien.'

Selon Vanden Bossche, il existe de nettes divergences entre les salaires des employés qui effectuent un même travail, et qui ne sont pas dues à des différences d'ancienneté. D'après une analyse 'benchmark', certains employés seraient en outre rétribués en-dessous du prix du marché.

Tentative de conciliation

'Une politique salariale transparente se fait attendre, même après plusieurs négociations et une tentative de conciliation de la part du comité paritaire', affirme le secrétaire de l'ACV/CSC. 'Nous comprenons que dans le contexte actuel, il soit difficile pour l'employeur de faire face à la prochaine indexation salariale proche des dix pour cent, mais même en périodes d'indexations plus basses, il a refusé d'exécuter l'accord tel qu'il avait été convenu.'

Canon Belgium occupe plus de cinq cents personnes. L'implantation principale se trouve à Diegem. Ajoutons à cela quelques autres filiales plus petites pouvant accueillir des techniciens. Canon est une firme technologique qui est surtout connue pour sa production d'appareils photo et vidéo, d'imprimantes, de scanners et d'appareils multifonctions.

