Ferrari possède un nouveau directeur. Benedetto Vigna, qui vient du fabricant de puces STMicroelectronics, aura la tâche de transformer le constructeur italien de voitures de sport pour le faire entrer dans l'ère de la mobilité électrique et d'autres innovations technologiques.

La nomination de Vigna démontre entre autres que dans l'industrie automobile, il est toujours davantage question d'un glissement, par lequel la technologie joue un rôle de plus en plus éminent. Chez STMicroelectronics, Vigna fut entre autres impliqué dans le développement de la technologie des capteurs d'écran de l'iPhone 4. Cette technologie est à présent utilisée au niveau mondial dans les smartphones et systèmes de navigation dans les véhicules.

Le tout électrique pas avant 2025

Vigna est actuellement encore à la tête du département des capteurs analogiques de STMicroelectronics. Mais en septembre, il remplacera Louis Camilleri chez Ferrari. Ce dernier a subitement pris sa retraite en décembre dernier. Provisoirement, l'entreprise Ferrari est encore assez lente sur le plan de l'électrification. Ce n'est que récemment que le constructeur a prévu de lancer un modèle entièrement électrique d'ici 2025.

