Le patron d'Alibaba prépare sa succession

Le New York Times annonçait la semaine dernière que Jack Ma, qui a cofondé Alibaba et l'a dirigée ces dernières années, quitterait l'entreprise pour se consacrer à des causes philanthropiques, dont l'enseignement. Dans une interview accordée au South China Morning Post, Ma avoue en être encore à préparer un plan de succession, mais souhaiter être progressivement moins impliqué dans l'entreprise.

Sa mise à la retraite n'est donc pas prévue dans l'immédiat. Ma avait en 2013 déjà délégué une partie de son contrôle sur Alibaba, lorsqu'il délaissa sa fonction de CEO pour devenir président du conseil d'administration.