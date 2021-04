Une panne DNS a paralysé la nuit dernière une grande partie des services de Microsoft, dont Azure, Teams et Xbox Live. Les problèmes sont à présent résolus.

We're investigating an issue in which users may be unable to access Microsoft 365 services and features. We'll provide additional information as soon as possible. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) April 1, 2021

Microsoft a signalé elle-même qu'il s'agissait d'une panne DNS et a dévié le trafic vers d'autres serveurs DNS. Parmi les services touchés, il y avait entre autres Azure, le service 'cloud' professionnel de Microsoft. Les problèmes concernèrent le monde entier, dont l'Europe. Depuis huit heures ce matin, tout devrait de nouveau fonctionner normalement.

