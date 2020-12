La Belgique compte un MVNO de plus, qui recourt à une approche éthique particulière, puisqu'une partie de son bénéfice sera investie dans des projets éthiques durables au niveau local.

Neibo utilise le réseau d'Orange et propose cinq abonnements. Mais l'entreprise se focalise en grande partie sur l'aspect durable. L'opérateur télécom entend faire participer les citoyens et les organisations à l'entreprise en achetant des actions. Ils/elles pourront ensuite co-décider dans quels projets l'argent sera investi.

Les abonnements de Neibo coûtent entre 8 et 32 euros. Pour 8 euros par mois, vous disposerez d'un demi-gigaoctet de données et de 250 minutes d'appel. Pour 16 euros, vous bénéficierez de 5 gigaoctets et de 500 minutes d'appel, alors que pour 32 euros, vous profiterez de 16 gigaoctets et d'une durée d'appel illimitée. Les SMS seront de toute façon illimités.

Il y aura en outre deux autres abonnements vous donnant droit soit à 1 gigaoctet de données, soit à 500 minutes d'appel et SMS illimités, tous deux à 8 euros par mois. Avec cette offre, Neibo ne casse pas les prix comme, disons, Mobile Vikings, mais se range dans la lignée de ce que peuvent proposer Orange, Proximus ou Base.

Pour devenir un 'simple' client, il faudra cependant encore attendre quelque peu. Actuellement, quiconque devient coopérant, peut déjà souscrire un abonnement. Ce n'est que d'ici le mois de mars prochain que Neibo sera ouvert au grand public.

