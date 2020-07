Le nouveau modèle de l'iPhone sera lancé cette année avec quelques semaines de retard. Voilà ce qu'Apple a confirmé lors de la présentation de ses chiffres trimestriels.

Même si un nouvel iPhone sort fin septembre quasiment chaque année, il accusera cette fois quelques semaines de retard, selon le CFO d'Apple, Luca Maestri, dans un entretien avec des investisseurs à l'occasion de la présentation des résultats trimestriels de l'entreprise.

On ne sait pas clairement pourquoi le nouvel iPhone sortira plus tard, même si la pandémie du corona peut toujours être une part de l'explication. On s'attend à ce que l'entreprise lance cette année pour la première fois un appareil 5G, mais des rumeurs, selon lesquelles le timing du nouveau modèle ne serait pas respecté, courent depuis assez longtemps déjà. Le Wall Street Journal avait précédemment déjà signalé dans un article que la production de masse de l'iPhone serait probablement postposée d'un mois. Qualcomm, qui fournira probablement la puce 5G pour l'appareil, annonça elle aussi dans ses prévisions financières s'attendre à un impact sur ses résultats en raison 'de la postposition du lancement du produit phare 5G'. Tout cela est donc à présent confirmé par Apple même.

