Polar présente une nouvelle montre intelligente, l'Ignite 3, qui est conçue pour s'adapter à votre rythme circadien et qui pourrait ainsi prévoir quand vous êtes à votre meilleur niveau pour accomplir certains travaux.

La marque finnoise Polar est surtout connue pour ses appareils de fitness, mais avec son tout nouveau wearable, l'entreprise tente d'élargir quelque peu son groupe-cible. L'Ignite 3 embarque certes toutes les fonctions de fitness voulues avec quelque 150 profils préprogrammés, mais elle se focalise en outre sur votre rythme quotidien et espère ainsi plaire également aux moins sportifs.

Les atouts de la montre intelligente concernent le rythme circadien, à savoir l'équilibre entre les activités et le sommeil. L'Ignite 3 devrait apprendre à connaître ce rythme pour pouvoir ainsi renseigner l'utilisateur sur les moments de la journée où il a le plus de vivacité. L'utilisateur pourrait ainsi savoir quand il serait préférable de s'attaquer à un projet difficile, d'aller faire un jogging, mais aussi quand prendre le temps de siroter un café dans son siège préféré afin de se relaxer. La montre intelligente tire ces données notamment d'un traceur de sommeil qui détermine la qualité de ce dernier et en dit plus sur les cycles de repos.

Avancée matérielle

Outre ces fonctions de cycle, l'Ignite 3 représente sur le plan du matériel surtout une certaine avancée technique par rapport à la version précédente. Le GPS est ainsi plus perfectionné, la puce est plus puissante, et la montre est équipée d'un mini-écran plus robuste en verre Gorilla. De plus, on y trouve une nouvelle fonction capable de prodiguer des conseils vocaux à propos par exemple d'exercices de fitness, ce qui permet à l'utilisateur de continuer de s'entraîner, sans consulter sa montre.

L'appareil est commercialisé dès aujourd'hui au prix conseillé de 329,90 euros. Le traceur de sommeil et la fonction de conseils vocaux seront ajoutés ultérieurement ce mois-ci via l'appli Polar Flow.

