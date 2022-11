Binance introduit un système 'proof-of-reserves' (preuve de réserves) avec lequel il veut prouver qu'il dispose de suffisamment de bitcoins pour payer les clients. Cela semble être une réaction au crash de son grand concurrent FTX.

Le crypto-échangeur Binance a créé un nouveau site web sur lequel il explique son système 'proof-of-reserves'. A l'aide de ce système, la plate-forme entend se montrer plus transparente et prouver qu'elle possède assez de crédit que pour rembourser les clients qui voudraient retirer leur argent. Binance fait d'abord valoir ses réserves de bitcoins, la crypto-monnaie la plus connue. Sur le site, il apparaît que la crypto-plate-forme dispose actuellement d'un taux de réserve de 101% et donc de suffisamment de bitcoins pour pouvoir payer tous les clients désireux de retirer leurs fonds.

Le système sort une semaine après l'écroulement de FTX, un concurrent de Binance et lui aussi un crypto-échangeur bien connu. FTX n'a finalement pas survécu à la 'crise des liquidités'. En bref, la plate-forme disposait de nettement moins de moyens en réserve que ce qui figurait sur les comptes des clients. Lorsque beaucoup de clients voulurent retirer leur argent en même temps, c'est tout le système qui s'écroula. Le CEO de Binance, Changpeng Zhao, fut du reste l'un des premiers à dénoncer le manque de réserves chez FTX .

Depuis le crash de FTX, le crypto-marché, qui n'avait déjà pas connu une bonne année, a encore fortement reculé. Un tas d'entreprises - surtout des plates-formes d'échange telles Binance - veulent par conséquent être plus transparentes et ainsi regagner la confiance des clients. Binance adopte d'ores et déjà cette attitude en affichant son propre 'stock d'or'.

