Touring et Be-Mobile ont étoffé leur planificateur routier au moyen de fonctions destinées aux conducteurs de voitures électriques. Ceux-ci pourront désormais générer des trajets tenant compte des bornes de recharge disponibles et des durées d'arrêt.

En mai 2021, le gouvernement fédéral décidait que toutes les entreprises en Belgique devraient à partir de 2026 disposer d'un parc automobile entièrement électrifié. D'une enquête effectuée par Be-Mobile, il est cependant apparu que les conducteurs de voitures électriques souffrent de 'range anxiety', à savoir l'angoisse de ne pas pouvoir aller au terme d'un déplacement assez long sur base de l'état de charge de la batterie. Le planificateur routier de Touring et Be-Mobile tente donc d'évacuer en partie cette peur.

Si vous disposez d'une voiture électrique, vous pourrez dans le planificateur routier rénové saisir le modèle et la capacité de la batterie. L'application déterminera ensuite si vous devrez effectuer une recharge en cours de route et si tel est le cas, elle vous orientera vers une borne le long du trajet. De plus, le planificateur routier, sur base de la situation en cours et de données historiques, évaluera si la borne de recharge sera disponible à votre arrivée. Autre élément pratique: des icônes vous indiqueront quelles possibilités de détente proches vous pourrez utiliser pendant la recharge de la batterie de votre véhicule.

'Un réseau étoffé de bornes de recharge est évidemment un must, mais avec ce planificateur routier intelligent, nous accomplissons un pas supplémentaire en vue d'accroître le confort et la sécurité de recharge pour le consommateur', déclare Bruno de Thibault, CEO de Touring.

Le planificateur routier actualisé est disponible gratuitement via le site web de Touring et dans l'appli mobile Touring Assist pour iPhone et appareils Android.

