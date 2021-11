Chrome 96, la toute dernière version du navigateur de Google, génère des problèmes techniques sur plusieurs sites, notamment sur Twitter, Instagram et sur la version web de Discord.

Chrome 96 est sorti début de cette semaine et propose notamment une fonction de 'back-forward cache', destinée à mieux afficher les pages précédemment visitées. Mais entre-temps, des utilisateurs signalent l'apparition de divers messages d'erreur sur un certain nombre de sites. Des GIF ou des vidéos qui refusent tout chargement ou reproduction, ou des tweets qui ne s'affichent pas.

Google a été informée du problème et prépare une solution. L'un des remèdes provisoires s'appelle chrome://flags/#cross-origin-embedder-policy-credentialless (à entrer dans le navigateur pour atteindre le paramètre et le désactiver).

