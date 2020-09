Nintendo continue de créer des jeux innovants pour la Switch. En témoigne le nouveau titre Mario Kart, qui sortira le 16 octobre à l'occasion du 35ème anniversaire de Super Mario Bros. On y découvre en effet de véritables mini-voitures de course.

Mario Kart Live: Home Circuit, comme le nouveau jeu pour la Switch s'appelle, propose donc une authentique 'voiture téléguidée' à piloter via la console de jeu. Les joueurs peuvent choisir entre la voiture rouge de Mario et le bolide vert où Luigi se trouve derrière le volant. On trouve en outre dans le pack quatre portiques, deux panneaux directionnels et un câble USB permettant de recharger les voitures de temps à autre.

Circuit virtuel

Avec les portiques, il vous est possible de réaliser dans le living ou ailleurs un circuit à votre gré. Cela se fait simplement en délimitant le trajet voulu avec la petite voiture en passant en-dessous des portiques. Dans le jeu, cela se traduit par un circuit virtuel autour de la table, des chaises,... sur lequel il est possible de s'affronter réellement.

L'expérience de la course proprement dite ne diffère guère de celle des autres jeux Mario Kart pour la Switch: grâce à une mini-caméra située dans la voiture, c'est comme si vous vous trouviez vraiment dans celle-ci et grâce à la réalité augmentée, tous les éléments classiques du jeu (adversaires, chocs, obstacles,...) semblent émaner du monde bien réel. Les joueurs peuvent soit courir seuls, soit affronter un maximum de trois autres adversaires en mode 'multiplayer' local.

Mario Kart Live: Home Circuit sera en vente à partir du 16 octobre. Nintendo n'a pas encore annoncé son prix, mais selon le site technologique The Verge, il devrait être de quelque 100 dollars (environ 85 euros) par pack.

Découvrez ci-après la bande-annonce de Mario Kart Live: Home Circuit.

