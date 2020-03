Google préparerait un successeur à son lecteur de médias Chromecast Ultra. La principale nouveauté serait que le gadget supporte Android TV, ce qui ferait que chaque téléviseur puisse être aisément rendu intelligent. Le nouveau Chromecast serait en outre fourni pour la première fois avec une télécommande.

Selon 9to5Google, le nouveau Chromecast Ultra, dont le nom de code est Sabrina, sortira cette année encore sur le marché. Le site web se base sur une source anonyme proche des projets de Google. Extérieurement, le nouvel appareil n'offrirait que peu de changements. Par contre, ses possibilités augmenteraient de manière exponentielle.

Grâce à l'ajout d'Android TV, les utilisateurs auraient à leur disposition tous les services et applis de cette plate-forme. Pensons à des applications comme YouTube, Netflix et (bientôt) Disney+, et à une foule de contenus du Play Store, tels des jeux, des longs métrages et des versions grand écran de vos applis favorites.

Google Assistent à bord

On s'attend à ce que le nouveau Google Chromecast soit fourni avec une télécommande qui, grâce à un micro incorporé, supporterait aussi la commande vocale via Google Assistent. La télécommande pourrait également être utilisée pour piloter les fonctions du téléviseur même ou d'un décodeur y connecté.

Rien n'a encore filtré à propos de la date de sortie exacte et du prix du nouveau Chromecast Ultra.

