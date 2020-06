Le nouveau CEO de Nokia, Pekka Lundmark, débutera le 1er août déjà.

C'est début mars que Lundmark avait été présenté comme le nouveau CEO. Normalement, il aurait dû entrer en fonction au 1er septembre. Nokia fait à présent savoir que ce sera un mois plus tôt. Lundmark provient de la firme énergétique finnoise Fortum Oyj.

Le nouveau directeur succède à Rajeev Suri, qui dirigeait l'entreprise depuis 2014. Il s'en est allé en raison des difficultés éprouvées par Nokia pour concurrencer Ericsson et Huawei. En l'espace d'un an, l'entreprise a perdu un tiers de sa valeur marchande.

Cette semaine encore, Nokia a annoncé vouloir supprimer 1.233 emplois en France dans sa filiale Alcatel-Lucent. Cette décision s'inscrit dans une restructuration mondiale, qui a débuté en 2018 déjà.

