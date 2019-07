L'année dernière, on a enregistré moins de nouveaux noms .be que les années précédentes. Il n'empêche que le nombre total a atteint 1,6 million de noms de domaine.

En tout, 1.603.508 .be noms de domaine étaient enregistrés en 2018, contre 1.589.715 en 2017. Pour ce qui est des nouveaux enregistrements, il s'agit de 226.727 noms, soit un peu moins que les 245.087 recensés en 2017. 86,55 pour cent des enregistrements .be ont été renouvelés.

Les noms de domaine locaux tels .Brussels et .Vlaanderen comptent aujourd'hui respectivement 7.670 et 6.607 enregistrements.

Ces chiffres proviennent de DNS Belgium, qui gère les noms de domaine dans notre pays. Dans son compte-rendu, l'organisation explique aussi en détail quelles extensions les utilisateurs belges choisissent et à partir de quels pays un nom de domaine .be est sélectionné.

C'est ainsi que les 'enregistreurs' optent à 54,42 pour cent pour .be. A la deuxième place, on trouve staat .com (15,09 pour cent), suivi par .eu (6,95 pour cent). Assez étonnamment, le quatrième nom de domaine est le moins connu, à savoir .loan (5,51 pour cent), qui est de justesse plus populaire que .net (5,50 pour cent) et .nl (2,76 pour cent). A la quatorzième et à la quinzième place, on trouve .brussels (0,32 pour cent) et .vlaanderen (0,28 pour cent). .gent est la vingtième extension la plus populaire (0,12 pour cent).

A l'inverse, 68,92 pour cent des noms de domaine .be ont été enregistrés par des Belges, contre 17,68 pour cent par des Néerlandais et 4,79 pour cent par des Français.

Zutendaal et Herstappe les plus actives

Dans son rapport annuel, DNS Belgium indique aussi quelles communes ont enregistré le plus de noms de domaine .be par cent habitants. C'est Herstappe qui vient en tête avec 67 noms de domaine par cent habitants. Viennent ensuite Zutendaal (31,96) et Kontich (22,497).