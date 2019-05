Au premier trimestre de cette année, seules 180 nouvelles connexions internet sont venues s'ajouter sur le marché professionnel, ce qui représente une croissance d'à peine 0,04 pour cent.

A la fin du premier trimestre 2019, le nombre total de connexions internet actives sur le marché à la consommation s'établit 4.427.212, ce qui constitue une hausse de 2,81 pour cent sur une base annuelle ou d'1,03 pour cent par rapport à fin 2018. En net, cela revient à 45.089 connexions en plus qu'à la fin de l'année dernière.

Ces données émanent d'ISPA Belgique, l'association des fournisseurs internet.

Sur le marché professionnel par contre, la progression est nettement plus faible. Le nombre total de connexions actives s'établit à 431.450, ce qui représente un gain de 0,04 pour cent seulement, soit 180 de plus qu'au quatrième trimestre de 2018. Par rapport au premier trimestre de 2018, il y a un an donc, la hausse est quand même encore de 3,48 pour cent.