DuckDuckGo vous est assurément bien connu comme étant le moteur de recherche qui respecte au plus haut point la confidentialité de l'utilisateur. Mais il dispose aussi de son propre navigateur. Après les versions pour iPhone, iPad et Android, il est désormais aussi disponible pour les utilisateurs Mac, même si dans sa phase bêta, il y a certes encore une liste d'attente.

DuckDuckGo est un moteur de recherche ne stockant ni instructions et résultats de recherche ni autres informations sensibles à la confidentialité de l'utilisateur. Il s'utilise via le site web éponyme, une extension de Chrome ou Safari par exemple, ou au moyen du navigateur DuckDuckGo à part entière.

Gain de temps

Pour le smartphone et la tablette, DuckDuckGo a entre-temps été téléchargé à plus de 150 millions de reprises. La toute nouvelle version pour macOS offre, selon ses auteurs, un 'puissant tracker-blocker', en plus d'autres fonctions de l'appli mobile telles une protection de l'e-mail et le cryptage des sites web (en optant par défaut pour le protocole https). L'utilisateur voit aussi apparaître quelque cinquante pour cent de fenêtres de cookies en moins (d'accord ou pas), ce qui lui permet de gagner pas mal de temps lors de ses navigations.

Les développeurs se targuent en outre que DuckDuckGo for Mac est ultrarapide, notamment parce qu'il utilise le moteur de rendu intégré à macOS (un moteur également utilisé par Safari). Et contrairement à tous les autres navigateurs, apprend-on encore, DuckDuckGo bloque les traceurs par trop curieux, avant même leur chargement. 'Il en résulte que notre navigateur n'est pas seulement plus rapide que Chrome, mais il consomme aussi quelque soixante pour cent de données en moins', nous assure-t-on.

Liste d'attente

Le nouveau navigateur n'est pas encore disponible pour tout un chacun. Les personnes intéressées par DuckDuckGo for Mac peuvent s'inscrire sur une liste d'attente (vous trouverez plus d'info à ce propos ici). Ils recevront alors en temps voulu un code d'invitation leur permettant d'activer le navigateur sur leur Mac.

