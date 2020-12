Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) a mis à l'eau à Amsterdam la première flottille de bateaux autonomes, dont le 'Roboat II' qui fait deux mètres de long et peut accueillir des passagers.

Les bateaux ont été conçus pour pouvoir naviguer par eux-mêmes sur des canaux souvent étroits et à trafic intense, comme ceux d'Amsterdam. L'objectif est qu'ils puissent à l'avenir transporter des gens et des marchandises et réduire ainsi le trafic routier. Voilà ce qu'annonce l'université technique de Boston dans un communiqué de presse. En collaboration avec l'Institute for Advanced Metropolitan Solution d'Amsterdam, l'équipe du MIT a mis au point la méthode de navigation et les algorithmes de pilotage des navires, tout en veillant à ce que ceux-ci puissent communiquer entre eux.

Le pilotage des navires s'apparente grosso modo à celui des voitures autonomes, selon Daniela Rus professeure au MI. Les bateaux autonomes existent depuis assez longtemps déjà, mais le développement de ce genre de bateau à pilotage automatique, qui soit suffisamment grand et robuste pour le transport de passagers, parut tout un temps impossible. Une nouvelle variante du Roboat II existant est en cours de construction. Avec une longueur de 4 mètres, il pourra transporter de quatre à six personnes.

Les bateaux ont été conçus pour pouvoir naviguer par eux-mêmes sur des canaux souvent étroits et à trafic intense, comme ceux d'Amsterdam. L'objectif est qu'ils puissent à l'avenir transporter des gens et des marchandises et réduire ainsi le trafic routier. Voilà ce qu'annonce l'université technique de Boston dans un communiqué de presse. En collaboration avec l'Institute for Advanced Metropolitan Solution d'Amsterdam, l'équipe du MIT a mis au point la méthode de navigation et les algorithmes de pilotage des navires, tout en veillant à ce que ceux-ci puissent communiquer entre eux.Le pilotage des navires s'apparente grosso modo à celui des voitures autonomes, selon Daniela Rus professeure au MI. Les bateaux autonomes existent depuis assez longtemps déjà, mais le développement de ce genre de bateau à pilotage automatique, qui soit suffisamment grand et robuste pour le transport de passagers, parut tout un temps impossible. Une nouvelle variante du Roboat II existant est en cours de construction. Avec une longueur de 4 mètres, il pourra transporter de quatre à six personnes.