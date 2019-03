'Le marché des drones promis à une forte croissance'

Le marché des drones commerciaux table sur une formidable croissance durant ces prochaines années. L'agence de recherche allemande Drone Industry Insights a calculé que ce segment représentera en 2024 au niveau mondial un chiffre d'affaires de 38 milliards d'euros, soit nettement plus que les 16 milliards actuels.

Les drones commerciaux sont actuellement surtout utilisés dans le secteur de l'énergie, dans la construction et dans l'agriculture. C'est ainsi que les drones sont capables de détecter des maladies végétales et être utilisés à des fins de contrôle d'infrastructures et de mesurage de chantiers. Ils sont aussi déjà exploités pour le transport de médicaments ou d'autres éléments urgents de et vers des hôpitaux, cliniques et laboratoires.

Dans un proche avenir, le marché des drones va fortement progresser, selon toute attente, ne serait-ce que parce que l'utilité et la nécessité des drones s'imposeront toujours plus. Ils pourront ainsi servir à transporter des gens et des marchandises, comme par exemple dans des pays caractérisés par un manque d'infrastructures, mais aussi dans des zones a forte densité de population, où le trafic est souvent très engorgé.