Le magasin web Amazon.nl ouvre ses portes aux Pays-Bas

Le géant américain de l'e-commerce Amazon a ouvert son magasin web new look aux Pays-Bas. Via Amazon.nl, les Néerlandais, mais aussi les Belges peuvent acheter des produits dans les domaines de la beauté, de l'informatique, du prêt-à-porter, de la musique et de l'habitation. Plus tôt cette année déjà, Amazon avait annoncé vouloir proposer des millions de produits physiques via son site néerlandais.