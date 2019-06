Les fans d'Harry Potter ont dû patienter pas mal de temps, mais les voilà enfin récompensés: le jeu Harry Potter: Wizards Unite est lancé aujourd'hui même sur le marché. Ce jeu est un successeur de Pokémon Go.

''Préparez votre baguette magique'', déclare l'éditeur Niantic Labs. Ce sont les Etats-Unis et la Grande-Bretagne qui en ont la primeur. Aucune date n'a encore été communiquée pour le Benelux.

Wizards Unite est le successeur de Pokémon Go, un jeu lui aussi conçu par Niantic. Les deux jeux exploitent la réalité augmentée. Les joueurs doivent déambuler dans le monde réel à la recherche de petits personnages. Dans le cas de Wizards Unite, il s'agit d'animaux mythiques tirés d'Harry Potter et de Fantastic Beasts (Les Animaux Fantastiques).

Pokémon Go était sorti sur le marché en juillet 2016. Le jeu a été téléchargé à plus de 800 millions de reprises et a rapporté quelque 2 milliards de dollars.