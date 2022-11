Des membres de l'opposition britannique ont demandé qu'une enquête soit ouverte à propos d'un possible piratage du GSM de l'ex-première ministre Liz Truss par des agents russes. Selon le journal Mail on Sunday, cela s'est passé, lorsque Truss était encore ministre des affaires étrangères.

Le journal cite des sources de sécurité anonymes, qui signalent que le smartphone personnel de Truss aurait été piraté 'par des agents travaillant probablement pour le Kremlin'. Ces derniers auraient sans doute eu accès à des 'échanges top secret avec des partenaires internationaux'. Un porte-parole du gouvernement s'est abstenu de tout commentaire à propos des mesures de sécurité individuelles, tout en ajoutant néanmoins que 'de solides systèmes sont prévus pour se protéger contre les cybermenaces'.

'Il est essentiel que tous ces problèmes de sécurité fassent l'objet d'enquêtes et soient traités au plus haut niveau', a déclaré la députée travailliste et secrétaire d'Etat à l'intérieur Yvette Cooper. Le piratage a été découvert, lorsque Truss était encore ministre des affaires étrangères et menait campagne pour succéder à Boris Johnson au poste de premier ministre. Les pirates auraient une année durant eu accès aux messages de Truss, y compris aux 'discussions très sensibles' relatives à la guerre en Ukraine. Le journal signale aussi que le premier ministre de l'époque Boris Johnson en avait été directement informé, et que la décision avait alors été prise de procéder à un 'black-out total de l'information'. 'Nous avons un urgent besoin d'une enquête indépendante pour connaître la vérité', a déclaré à ce propos la députée libérale démocrate Layla Moran.

Le journal cite des sources de sécurité anonymes, qui signalent que le smartphone personnel de Truss aurait été piraté 'par des agents travaillant probablement pour le Kremlin'. Ces derniers auraient sans doute eu accès à des 'échanges top secret avec des partenaires internationaux'. Un porte-parole du gouvernement s'est abstenu de tout commentaire à propos des mesures de sécurité individuelles, tout en ajoutant néanmoins que 'de solides systèmes sont prévus pour se protéger contre les cybermenaces'.'Il est essentiel que tous ces problèmes de sécurité fassent l'objet d'enquêtes et soient traités au plus haut niveau', a déclaré la députée travailliste et secrétaire d'Etat à l'intérieur Yvette Cooper. Le piratage a été découvert, lorsque Truss était encore ministre des affaires étrangères et menait campagne pour succéder à Boris Johnson au poste de premier ministre. Les pirates auraient une année durant eu accès aux messages de Truss, y compris aux 'discussions très sensibles' relatives à la guerre en Ukraine. Le journal signale aussi que le premier ministre de l'époque Boris Johnson en avait été directement informé, et que la décision avait alors été prise de procéder à un 'black-out total de l'information'. 'Nous avons un urgent besoin d'une enquête indépendante pour connaître la vérité', a déclaré à ce propos la députée libérale démocrate Layla Moran.