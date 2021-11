L'entreprise belge Ecubel, spécialisée dans la réutilisation et la revente d'équipement IT, est rachetée par le groupe français ATF.

Ecubel est dans notre pays l'un des principaux acteurs sur le marché du rachat et de la réutilisation d'ordinateurs portables et d'autres équipements IT. C'est là aussi le marché sur lequel ATF Group est actif. Pour ce dernier, ce rachat est aussi une manière de trouver un point d'ancrage en Belgique.

Pour ATF, il s'agit là d'un quatrième rachat. Précédemment déjà, le groupe avait repris Laptopservice.fr, Bis Repetita et TradeDiscount, chacune active dans l'achat et la vente d'appareillage IT de seconde main. Ecubel existe depuis 1985 et a enregistré en 2020 un chiffre d'affaires de quelque 3,5 millions d'euros. Le groupe ATF gardera tout le personnel d'Ecubel, alors que le CEO de cette dernière, Wim Teerlinck, devient directeur du développement international chez ATF Group.

