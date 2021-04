La grand-messe de l'électronique et des technologies de Las Vegas, le Consumer Electronics Show (CES), va faire son retour en présentiel en 2022 après avoir été contrainte de passer en format virtuel cette année à cause de la pandémie, ont annoncé mercredi les organisateurs du CES.

L'événement, qui attire traditionnellement des dizaines de milliers de professionnels et d'entreprises du secteur, se tiendrait du 5 au 8 janvier prochains et serait précédé par deux journées réservées aux médias. Un millier d'entreprises ont déjà confirmé leur participation, dont Amazon, Daimler AG, Dell, Google, Hyundai, IBM, Intel, Lenovo, Samsung Electronics et Sony.

"Nous sommes ravis de revenir à Las Vegas - siège du CES depuis plus de 40 ans - et sommes impatients de voir de nombreux visages nouveaux et récurrents", a déclaré Gary Shapiro, le président de la Consumer Technology Association (CTA), qui organise le salon.

La CTA a affirmé que certains des aspects de l'événement en ligne de 2021 seraient conservés, notamment un "bureau de présentation" pour aider les participants à se guider ainsi que divers événements en ligne (conférences, ateliers, annonces de produits, etc.). Le CES représente d'ordinaire une opportunité pour présenter des innovations dans les domaines de l'informatique, des véhicules autonomes, des villes intelligentes, de la santé numérique et d'autres secteurs de la tech.

