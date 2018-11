Le gouvernement flamand regroupera dorénavant des données dans 'Mijn Burgerprofiel'

'Mijn Burgerprofiel' est un projet d'Informatie Vlaanderen et a pour but de stimuler la numérisation au sein et autour du gouvernement flamand. Plutôt que chaque service ou agence n'utilise ses propres données, celles-ci seront centralisées dans le profil citoyen. Un système unique donc qui accorde la priorité au citoyen et ce, au lieu de services publics où le citoyen doit à chaque fois solliciter ou introduire des données.

'Travailler l'un à côté de l'autre, c'est complètement dépassé. Seul un fonctionnement coordiné est capable de résoudre les besoins et nécessités numériques et préparer la Flandre pour demain', déclare Barbara Van Den Haute, administratrice générale d'Informatie Vlaanderen.

Actuellement, 'Mijn Burgerprofiel' contient notamment des données relatives aux diplômes, bourses d'études, allocations familiales, habitation, famille et carrière. Au fur et à mesure que davantage de services publics y adhéreront, le profil se complétera. Ensuite, les services publics, services publics-privés, villes et communes en Flandre pourront intégrer 'Mijn Burgerprofiel' à leurs services numériques.

Pour plus de précision, le profil n'est pas une variante flamande d'Itsme. Ce dernier est un système d'accès, alors que 'Mijn Burgerprofiel' est une sorte de passeport, où sont réunies toutes les données que les services publics flamands possèdent sur chaque citoyen.

Du point de vue technique, 'Mijn Burgerprofiel' repose sur AWS et ce, même si ce profil même ne contient pas de données sensibles sur le plan du respect de la vie privée. Il s'agit plutôt d'un ensemble de services (connexions) provenant de diverses sources. Les données elles-mêmes sont conservées et contrôlées sur site par le gouvernement flamand.

Dans la version papier de Data News du 14 décembre, nous publierons une interview de Barbara Van Den Haute à propos de la transformation numérique en cours au sein du gouvernement flamand, et du projet 'Mijn Burgerprofiel'.