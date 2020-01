Les utilisateurs belges d'un smartphone Android peuvent désormais demander à Google Assistent de leur faire la lecture des messages entrants. Il leur est ensuite possible d'y répondre sans intervention manuelle grâce à une commande vocale.

Via la commande vocale 'Hé Google, lis mes messages', l'assistant vocal de Google fait depuis aujourd'hui la lecture de tous les messages reçus, si tel est le désir de l'utilisateur. La nouvelle fonction est compatible avec les SMS, mais aussi avec les Messages Android et les applications de clavardage (chat) populaires telles WhatsApp. La longueur des messages susceptibles d'être lus est toutefois provisoirement limitée à 350 signes.

Selon Google, il y avait une forte demande d'une telle fonction permettant aux utilisateurs de connaître le contenu des messages et d'y répondre sans même lever le petit doigt. "Supposons que vous soyez occupé à cuisiner ou que vous vouliez signaler à votre famille que vous venez de montrer dans le train, il vous suffira à l'avenir de recourir à Google Assistent", explique-t-on chez le géant technologique.

