Le géant américain de l'e-commerce Amazon, qui possède aussi des magasins physiques, présente un caddy intelligent permettant aux consommateurs de s'acquitter plus rapidement du montant de leurs achats. Le caddy est équipé d'un écran et a été baptisé Dash Cart.

Via un ordinateur et des capteurs, les produits déposés par le client dans son caddy sont immédiatement identifiés. Une fois leurs courses terminées, les clients peuvent quitter le magasin en empruntant une 'file' spéciale, où les achats sont automatiquement facturés. Le caddy, qui intègre également un scanner pour la lecture des bons de ristourne, peut accueillir deux paniers remplis de provisions.

D'abord à Los Angeles

Amazon tente régulièrement de se distinguer avec de nouvelles technologies sur le marché très concurrentiel des centres commerciaux. Elle y arrive notamment avec ses magasins Amazon Go, où le processus de facturation est entièrement automatisé. Le caddy moderne sera utilisé plus tard cette année dans un nouveau supermarché d'Amazon à Los Angeles. On ne sait pas encore si le Dash Cart le sera aussi dans d'autres centres commerciaux.

Via un ordinateur et des capteurs, les produits déposés par le client dans son caddy sont immédiatement identifiés. Une fois leurs courses terminées, les clients peuvent quitter le magasin en empruntant une 'file' spéciale, où les achats sont automatiquement facturés. Le caddy, qui intègre également un scanner pour la lecture des bons de ristourne, peut accueillir deux paniers remplis de provisions.Amazon tente régulièrement de se distinguer avec de nouvelles technologies sur le marché très concurrentiel des centres commerciaux. Elle y arrive notamment avec ses magasins Amazon Go, où le processus de facturation est entièrement automatisé. Le caddy moderne sera utilisé plus tard cette année dans un nouveau supermarché d'Amazon à Los Angeles. On ne sait pas encore si le Dash Cart le sera aussi dans d'autres centres commerciaux.