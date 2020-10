Le géant chinois de l'e-commerce Alibaba investit des milliards dans le rachat du groupe de supermarchés chinois Sun Art Retail Group.

Alibaba débourse quelque 3 milliards d'euros pour prendre une participation dans le groupe de distribution français Auchan et ainsi contrôler 72 pour cent du Sun Art Retail Group. L'objectif est en fin de compte de reprendre la totalité du groupe.

La plus vaste chaîne chinoise

Sun Art exploite des centaines d'hypermarchés en Chine sous pavillon Auchan et RT-Mart et est de ce fait la plus vaste chaîne du pays. Grâce à cette transaction, Alibaba veut étendre sa présence dans les magasins physiques et sur le marché des produits frais.

