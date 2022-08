Qviro recueille un million d'euros, afin d'étoffer sa plate-forme d'applications industrielles modernes.

Cet investissement provient de LRM, Industrya et d'imec.istart, après qu'elle a précédemment déjà reçu le soutien du Vlerick Business School Entrepreneurship Fund, de Vlaio et de Digital Attraxion.

Qviro a été fondée par Sven De Donder et Jorg Hendrikx. Cette entreprise située à Genk se profile comme une plate-forme de critiques pour l'industrie 4.0. En proposant des critiques d'applications dans le secteur industriel, elle entend aider les firmes à effectuer de meilleurs choix.

Au début de cette année, l'entreprise se qualifiait dans Data News de Gault & Millau de la robotique. Son modèle commercial réside dans le fait qu'elle peut interroger ses utilisateurs à propos de certains outils et qu'elle dispose de données spécifiques sur des clients potentiels. Aujourd'hui déjà, l'entreprise collabore avec des firmes industrielles telles ABB, Doosan et Kinova.

'Le modèle commercial intelligent de Qviro repousse toutes les limites existantes et réagit parfaitement à la tendance des avis d'utilisateurs en ligne, sur lesquels les acheteurs s'appuient', déclare Tom Vanham, directeur général de LRM. 'En combinaison avec l'équipe directoriale motivée, son trajet chez imec.istart et la confiance d'Industrya, nous croyons fermement dans la poursuite de la croissance de Qviro.'

