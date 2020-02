Outre le Galaxy S20, Samsung annonce aussi un nouveau téléphone pliable, le Galaxy Z Flip, un petit appareil qui s'ouvre à l'horizontale sur un écran de 6,7 pouces.

Le Z Flip a le design d'un téléphone à clapet classique, où l'écran est logé à l'intérieur. Cet écran peut opérer en mode plié comme deux écrans de 4 pouces ou en mode ouvert en tant qu'un seul écran de 6,7 pouces, offrant un rapport d'image de 21.9:9.

"Le Galaxy Z Flip est conçu pour quiconque aspire à un smartphone compact, qui se range dans la poche du pantalon ou dans le sac à main, mais sans faire de concession au niveau de l'écran. Grâce à l'affichage pliable, l'utilisateur n'est éloigné que d'un simple clic de son contenu favori sur grand écran", déclare Davy Moons, marketing manager mobile chez Samsung Belux.

L'appareil arrivera le 21 février sur le marché belge et sera vendu au prix de 1.500 euros. Ce prix est d'un quart inférieur aux 2.020 euros du premier Galaxy Fold, qui n'a jamais été commercialisé en Belgique. Le Galaxy Z Flip est de ce fait le premier appareil pliable aboutissant sur notre marché. Samsung le sortira dans les teintes 'mirror purple' et 'mirror black'.

Spécifications

Ce qui ne manque pas d'étonner, c'est que sur le plan des spécifications, le téléphone fait nettement moins bien que le produit-phare de Samsung, le Galaxy S20 nouvellement lancé. Ce dernier dispose entre autres d'un meilleur appareil photo et du processeur propre à Samsung (Exynos 990). Il est possible que Samsung ait décidé de faire ici un compromis en vue de rendre le téléphone quelque peu plus abordable.

Le Galaxy Z Flip est équipé d'un écran HD de 6,7 pouces (de type dynamic AMOLED display) d'une résolution de 2.636 x 1.080 pixels. Latéralement, on trouve encore un mini-écran d'1,1 pouce sumer AMOLED pour les notifications.

Samsung Galaxy Z Flip © Samsung

De plus, il dispose de trois appareils photo: un modèle de 10 méga-pixels à l'avant et deux modèles de 12 méga-pixels à l'arrière, à savoir un ultralarge (F2.2) d'un angle de 123 degrés et un grand angle (F1.8) d'un angle de 78 degrés. L'appareil peut filmer en 4K.

Sous le capot moteur, on trouve un processeur Snapdragon 855+ (7 nanomètres, 64 bits, octa-coeur (2,95 GHz + 2,41 GHz + 1,78 GHz)), 8 Go de RAM et 256 Go de capacité de stockage. La batterie offre une capacité de 3.300 mAh et peut être rechargée tant via USB-C que sans fil. Le téléphone est aussi équipé de la fonction Wireless PowerShare permettant de recharger d'autres appareils sans fil.

