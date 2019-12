Selon des sources de l'agence Bloomberg, Samsung équipera tant le Galaxy 11 que le nouveau Fold d'un capteur de 108 méga-pixels et de possibilités de zoom supplémentaires.

Le Galaxy 11 devrait sortir aux environs du mois de février et serait le prochain produit-phare de Samsung. Des sources au sein même de Samsung déclarent à l'agence Bloomberg que le géant technologique sud-coréen entend intégrer à l'appareil un capteur de 108 méga-pixels, complété entre autres d'un zoom optique 5x, d'un objectif ultralarge et d'un détecteur 'time-of-flight'. Les deux derniers équipent aujourd'hui déjà le Galaxy S10.

Les nouvelles fonctions photographiques apparaîtront non seulement dans le S11, mais aussi dans la nouvelle génération du Galaxy Fold, à savoir le smartphone pliable de Samsung. Il est du reste probable que cet appareil - contrairement à la première génération - soit commercialisé également dans notre pays.

Il n'y a pas encore beaucoup de détails complémentaires, mais l'annonce du capteur de 108 méga-pixels mérite quelque nuance. Qui dit en effet plus de méga-pixels dit en général plus de détails sur les photos. Mais il y a d'autres facteurs qui jouent aussi un rôle, comme la quantité de lumière qu'un capteur d'appareil photo peut enregistrer ou comme la combinaison avec d'autres objectifs. C'est ainsi que le capteur 'time-of-flight' s'assure notamment qu'un appareil identifie un objet à l'avant-plan et floute ensuite l'arrière-plan.

La rumeur, selon laquelle Samsung puisse incorporer un zoom optique 5x dans un smartphone, circule depuis quelques mois déjà. Le zoom optique représente généralement une tâche compliquée pour les fabricants de téléphones mobiles, parce que tout comme chez les appareils photo, les objectifs doivent avoir une certaine distance. L'entreprise résoudrait le problème grâce à un design de type périscope, afin que cette distance soit intégrée verticalement dans le téléphone pour permettre à ce dernier de garder sa minceur.