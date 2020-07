Orange Belgium a nommé le Français Xavier Pichon, âgé de 53 ans, comme nouveau CEO de l'opérateur télécom. Il prendra ses fonctions le 1er septembre prochain et succédera alors à son compatriote Michaël Trabbia, qui a occupé cette fonction durant quatre ans et rejoindra le groupe Orange à Paris.

Marié et père de cinq enfants, Xavier Pichon est diplômé de l'École de la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris. Il compte 20 ans d'expérience comme membre du comité exécutif de grands groupes comme Bouygues.

Il a rejoint Orange en 1998, où il a occupé plusieurs fonctions dont celle de directeur financier chez Orange France et directeur des relations avec les investisseurs au niveau du groupe. Son dernier poste y était celui de directeur général adjoint de l'opérateur en France, où il a codirigé la transformation de l'entreprise. Il est aussi passé par le Boston Consulting Group à Paris, puis à Sydney.

Selon Orange, l'homme est reconnu pour ses solides compétences en matière de gestion, sa profonde expertise en stratégie d'entreprise et sa grande expérience des relations avec les investisseurs et les parties prenantes.

Son prédécesseur Michaël Trabbia avait annoncé début juin son futur départ après avoir été nommé directeur de la technologie et de l'innovation du groupe Orange. La priorité de Xavier Pichon sera de poursuivre la stratégie initiée par l'actuel CEO "qui porte ses fruits depuis trois ans maintenant".

